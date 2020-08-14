بعد وفاته .. مقلب سمير الإسكندراني مع حسين الإمام .. شاهد

توفي الفنان سمير الإسكندراني، عن عمر يناهز الـ82 عاما بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية الناجحة.

وكان سمير الإسكندراني، قد حل ضيفًا على برنامج المقالب الذي كان يقدمه الفنان حسين الامام.





يذكر أن قدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".





يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.



