AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد وفاته .. مقلب سمير الإسكندراني مع حسين الإمام .. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
توفي الفنان سمير الإسكندراني، عن عمر يناهز الـ82 عاما بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية الناجحة.

وكان سمير الإسكندراني، قد حل ضيفًا على برنامج المقالب الذي كان يقدمه الفنان حسين الامام.

يذكر أن قدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز الـ82 عامًا

تسلم الأيادي .. آخر أغاني سمير الإسكندراني

ابن مصر.. رحيل سمير الإسكندرانى بعد مسيرة حافلة من الغناء الوطنى

احد الرموز الوطنية.. نقابة المهن الموسيقية تنعى سمير الإسكندراني

ثعلب المخابرات.. كيف ساهم سمير الإسكندراني في القبض على جواسيس إسرائيل؟

رحيل سمير الإسكندراني.. شائعة جعلته يلجأ للنائب العام

ترشيحاتنا

وداعًا.. إسعاد يونس تنعى الفنان سمير الإسكندراني

بعد اتفاق السلام.. إسرائيل تشن ضربات جوية عنيفة على غزة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة بعد انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز الـ82 عامًا

خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم

وجهي مشوه.. سيدة تروي كواليس تعرضها للسرقة من سائق توك توك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي