إسلام صادق: كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك

كشف إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" أن المدير الفني للزمالك الفرنسي كارتيرون يرفض تجميد مهاجم الفريق مصطفى محمد خلال الفترة القادمة بعد ابتعاده عن مستواه التهديفي في مباريات الدوري.





وقال إن المدير الفني متمسك بتواجد اللاعب في التدريبات والاستعداد للمباريات القادمة لأنه من العناصر المهمة الذي يعتمد عليها على الرغم من ابتعاده عن مستواه المعهود الفترة الأخيرة.



