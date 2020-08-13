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رياضة

إسلام صادق: كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:57 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
كشف إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" أن المدير الفني للزمالك الفرنسي كارتيرون يرفض تجميد مهاجم الفريق مصطفى محمد خلال الفترة القادمة بعد ابتعاده عن مستواه التهديفي في مباريات الدوري.

وقال إن المدير الفني متمسك بتواجد اللاعب في التدريبات والاستعداد للمباريات القادمة لأنه من العناصر المهمة الذي يعتمد عليها على الرغم من ابتعاده عن مستواه المعهود الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة بعد غد السبت، ثم مع نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 22 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.
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