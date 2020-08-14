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أخبار العالم

الولايات المتحدة تستولي على 4 سفن لنقل النفط الإيراني إلى فنزويلا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وسائل إعلام عن استيلاء الولايات المتحدة على 4 سفن لنقل النفط الإيراني إلى فنزويلا. 

وقالت وسائل الإعلام إن هذه السفن تحمل اسماء لونا وباندي وبيرينج وبيلا، حيث تم الاستيلاء عليهم دون اي قوة عسكرية، وفي طريقهم إلى هيوستن. 

ومن ناحية أخرى، نقلت قناة "سكاي نيوز" عن المبعوث الأمريكي الخاص بشان إيران براين هوك تأكيده أن "إيران مسئولة عن أنشطة إرهابية في المنطقة وزعزعة أمنها سواء بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها".

وأضاف هوك أن "قرارا حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر إلى فترة غير محدودة إلى أن تغير طهران من سلوكها".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، إن المشروع الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن بهدف تمديد حظر الأسلحة على إيران، جاء بسبب دعمها للفوضى والإرهاب في المنطقة. 

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