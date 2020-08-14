الشهامة والجدعنة والحنية .. كريم محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز، شقيقة النجم محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".
ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة له بصحبة شقيقه وعلق قائلًا "كلامي زي ما هو 😊١٤/٨يعني محمد يعني محمود يعني عبد العزيز يعني أخويا يعني الغالي يعني الرجوله يعني الإنتاج يعني الشهامه والجدعنه والحنيه والعسليه يعني بإختصار النهارده عيد ميلاد الرجوله.كل سنه وأنت طيب يا فنون مصر 😀✌🏻️😊❤️👌🏻🇪🇬💰🎂🍭🍰🍡🍹🎉🎈🎀🎁"
وخاض كريم عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.
مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد، محسن منصور.
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..... كلامي زي ما هو 😊 ١٤/٨ يعني محمد يعني محمود يعني عبد العزيز يعني أخويا يعني الغالي يعني الرجوله يعني الإنتاج يعني الشهامه والجدعنه والحنيه والعسليه يعني بإختصار النهارده عيد ميلاد الرجوله. كل سنه وأنت طيب يا فنون مصر 😀✌🏻️😊❤️👌🏻🇪🇬💰🎂🍭🍰🍡🍹🎉🎈🎀🎁 @mohamedmahmoudabdelaziz_