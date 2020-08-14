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فن

الشهامة والجدعنة والحنية .. كريم محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:12 ص
كريم ومحمد محمود
كريم ومحمد محمود عبد العزيز
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محمد بدران




هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز، شقيقة النجم محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده عبر  موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة له بصحبة شقيقه وعلق قائلًا "كلامي زي ما هو 😊١٤/٨يعني محمد يعني محمود يعني عبد العزيز يعني أخويا يعني الغالي يعني الرجوله يعني الإنتاج يعني الشهامه والجدعنه والحنيه والعسليه يعني بإختصار النهارده عيد ميلاد الرجوله.كل سنه وأنت طيب يا فنون مصر 😀✌🏻️😊❤️👌🏻🇪🇬💰🎂🍭🍰🍡🍹🎉🎈🎀🎁"

وخاض كريم عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

وفي سياق آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، الذي عُرض مؤخرًا، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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