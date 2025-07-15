مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بطهطا

شهدت دائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بها أثناء عبورها الطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوصول الطفلة "ل. م. خ. س"، 4 سنوات، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة، وتقيم بدائرة القسم، وذلك إثر إدعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص، أفاد كل من والد الطفلة، 28 عامًا، عامل، وجدتها لوالدها "ن. ف. خ. غ"، 56 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أنه أثناء سير الطفلة رفقة جدتها بطريق الطليحات دائرة القسم.

عبرت الطريق بمفردها، فاصطدمت بها سيارة ربع نقل قيادة المدعو "عبد الرحمن م. ع. ح"، 64 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز المراغة، مما أدى لوفاتها في الحال.

وأكد ذوو الطفلة اتهامهم لقائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفوا وجود شبهة جنائية. وبضبط قائد السيارة، أقر بمضمون ما جاء.

وأضاف أنه فوجئ بالطفلة تعبر الطريق أمامه بشكل مفاجئ، ولم يتمكن من تفاديها، فاصطدم بها عن طريق الخطأ.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.