عروس تطرد أمها من حفل زفافها بسبب خطاب

واجهت عروس رد فعل عنيف من عائلتها بعد أن قامت بطرد والدتها من حفل الزفاف، بعدما ألقت الأم خطاب ترك الضيوف في صمت وحالة من الذهول.





فقد أوضحت العروس أنها لم تكن متأكدة من السماح لوالدتها بالتحدث في الاحتفال بسبب علاقتهما المتوترة، لكنها تذكرت أن الأمر قد حدث دون أي مشكلات عندما تحدثت في حفل زفاف أختها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ولكنها اكتشفت لاحقًا أن أختها وافقت مسبقًا على خطاب والدتها، وتركت تتمنى لو أنها فعلت الشيء نفسه.





قالت العروس إن والدتها أخذت تلقي سلسلة من النكات السخيفة ، وبين نكتة لآخرى كانت تصمت الأم للسماح للضيوف بالضحك ولكن لم يضحك أحد وظلوا في حالة صمت، قبل أن يتم سحب الميكروفون منها في النهاية وطردها من حفل الزفاف.





وتضمنت النكات التي ألقتها الأم: "أنا سعيدة بأن ابنتي العروس وجدت شخصًا لا يحب المظهر ، لأنني لا أعرف كيف كانت ستتحمل إجراء جراحة تجميلية لولا ذلك، كما أدلت بتعليقات حول مظهرها منذ أن كانت كان طفلة".





كما قالت أم العروس أيضًا: "من الجيد أن العريس سيتحمل المشاكل الطبية الجسيمة للعروس ، أراهن أنه لن يكون مهتمًا إذا تم تشخيصها قبل أن يجتمعوا، وأضافت تفاصيل شخصية لمرض مزمن تم تشخيص حالة العروس قبل عام".





ليجن جنون العروس عندما أشارت والدتها أنها سلع تالفة، مستشهدة بحادث سيء وقع عندما كانت في سن المراهقة ، سحب وصيف الميكروفون بعيدًا عنها وبدأت الفرقة بالعزف، وتم طردها وتركت العروس في حالة من الانهيار التام.



