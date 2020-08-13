صراخ وبكاء في حفل زفاف.. عروس تبكي من زوجة أبيها

تنتظر الفتيات يوم زفافهن منذ طفولتهم، يحلمون باللحظة التي يخطفون فيها الأضواء عند دخولهن ساحة إقامة العرس بإطلالتهن الساحرة والمميزة في هذا اليوم، حتى يصبحن حديث الحضور.





وذهبت فرحة عروس بسبب زوجة أبيها التي سرقت الأضواء من العروس في حفل زفافها، وذلك بإطلالتها وفستانها، حيث قررت ارتداء فستان مطرز يشبه فستان العروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن"البريطانية.





فقد نشرت صورة من حفل زفاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهرت خلالها زوجة الأب وهي ترتدي فستان عروس، وقد اعتقد الحضور أن زوجة الأب هي العروس، فكانت زوجة أبي ترتدي فستان بيضاء مزينة بالخرز مع ذيل.





وكانت العروس في موقف شديد الحرج دفعها إلى الصراخ في وجه زوجة أبيها التي سرقت منها فرحتها في هذا اليوم، لتدخل العروس في نوبة بكاء وصراخ في العرس .





وقد ذهب الكثيرون إلى قسم التعليقات للتعبير عن غضبهم من اختيار زوجة الأب الجريء للزي، حيث وصفها البعض بأنها تريد أن تخطف الانظار إليها في حفل الزفاف بدلًا من العروس.