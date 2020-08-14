قبطان سفينة نقل نترات الأمونيوم إلى بيروت: السلطات تعلم مدى خطورة الشحنة منذ 2014.. فيديو

قال بوريس بروكوشيف، قبطان السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم إلى بيروت، إن بعض الجهات المختصة بلبنان أمرت بالتحفظ على السفينة حتى يقوم صاحب السفينة بتسديد الرسوم الخاصة بالميناء في بيروت.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه عندما اقتربوا من الميناء ببيروت قمنا بإرسال خطاب للسلطات في ميناء بيروت، فيما يخص الشحنة وما بها، متابعا: عندما اردنا العودة أخبرونا أن هذه الشحنة شديدة الخطورة.



وتابع تم احتجازنا من قبل السلطات اللبنانية لحين الوصول إلى مالك الشحنة لعلمهم بمدى خطورتها، وذلك منذ 2014.





وفيما يخص عن الموانئ التي رست فيها السفينة خلال رحلتها من جورجيا إلى لبنان، أوضح أنه عندما كان يقود السفينة لم يكن هناك أي مشاكل فيما تخص هذه الشحنة أثناء وجودنا في تركيا واليونان، متابعا: الشحنة كانت متواجدة على السفينة وليس في الميناء عندما كانوا في تركيا واليونان، مشدد على أنهم لم يتعرض لأي اعتراضات.





