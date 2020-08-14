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فن

بـ قميص مشجر.. مى عمر تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:49 ص
مى عمر
مى عمر
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محمد بدران

نشرت مى عمر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها.

ظهرت مي عمر في الصورة فيها بلوك بسيط حيث ترتدي قميص انيق منقوش وعلقت قائلة "أحب عندما ترتدي قميصي ❤"

وتواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وينتمى  لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه فى  بداية الموسم الشتوى أى قبل نهاية العام الجارى، وتم ترشيخ العديد من الفنانين للمشاركة فى بطولته وعلى رأسهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نيرمين الفقى وأحمد مجدى وكلهم أبدو موافقة وفى انتهاء ابرام العقود معهم بشكل رسمى هذا الأسبوع.

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I love when she wears my shirt ❤ @maiomar_

A post shared by Mohamed Sami (@directormohamedsami) on

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