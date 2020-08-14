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أخبار العالم

كورونا خديعة أم حقيقة.. إعلامية كويتية تكشف عن وثيقة غريبة بشأن الفيروس المستجد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:53 ص
فيروس كورونا كوفيد
فيروس كورونا كوفيد -19
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مـيـس رضـا
كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرشيد فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن الفيروس الذي توهم العالم وجوده وخيم بظلاله على كافة القطاعات بالعالم فيروس وهمي وليس بالخطورة التى أشيعت حوله، لافتة إلى أنها حصلت على وثيقة من مصدر موثوق أفادت بأن الفيروس خديعة كبري الهدف منه إضعاف دول خصوصًا الدول العربية لصعود دول أخري. 

ولفتت الرشيد، إلى أنه بالعودة إلى مطالبات منظمة الصحة العالمية بـ 130 مليار دولار بزعم صناعة اللقاح المنتظر يفسر كواليس خفية ، وهى منظمة فى حقيقتها متآمرة متخبطة فى قراراتها وغير دقيقة فى احصائياتها التى وهمت بها العالم، مشيرة إلى أن أغلب حالات الوفيات المعلنة خلال فترة كورونا لا تعود للفيروس بل 99% يعود لحالات مزمنة.

وأشارت "الإعلامية"، إلى أن الوثيقة تعود للعام 2010، الهدف منها إيهام الشعوب بوجود فيروس خطير جاء فى مضمونها الأتى " حتى يمكن نشر فيروس وهمى جديد يدعى كورونا لابد أن يقتنع عددًا كافيا بالإصابة بالعدوى المزيفة ثم يتبعها فرض حظر وحجر صحى بتوسع وبإستمرار، ويعلن سبب الوفيات بأنها بسبب كورونا حتى ولو بسبب آخر، ويعلن فى وقت محدد بعد مرور شهور قليلة العودة للحياة الطبيعية ثم العودة مرة أخري للمبالغة بتوضيح خطورة الفيروس وتسببه فى الوفيات وضعف مناعتهم بسبب الحجر الذى فرض عليهم فترات طويلة".


وتابعت الرشيد بقولها ، قمت بالتواصل مع المسؤولين فى الدول العربية فى كل من الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، وأرسلت لهم الوثيقة  للإطلاع عليها لتفنيدها. 

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