حدث ليلا .. إسرائيل تشن ضربات جوية على غزة.. ترامب يكشف موعد اتفاق سلام الإمارات وإسرائيل.. ومي حلمي: عرفت بطلاقي من السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، نستعرضها على النحو التالي:













وجه المستشار تركي الشيخ رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية: الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب









علقت الاعلامية مى حلمى على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وقالت مى حلمى :"ردا على كل ما نشر من الامس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان "



ترامب يكشف عن موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن موعد توقيع اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، سيجري في البيت الأبيض خلال 3 أسابيع.









أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربات جوية عنيفة على قطاع غزة. وقالت إذاعة "صوت القدس" إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت أيضًا مرصدًا لحركة حماس شرق عبسان شرق مدنية خان يونس.