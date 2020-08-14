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مرأة

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:45 ص
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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هاجر هانئ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة هنادي مهنا، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدية المصور شريف مختار.

وتألقت هنادي مهنا فى الصور بإطلالة أنيقة ومبهرة، حيث ارتدت فستان زفاف باللون الأوف وايت، واتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بالحبات اللامعة التى زادت من جمال الفستان، كما تميز بالظهر المكشوف الذي يتصدر احدث صيحات موضة فساتين زفاف 2020.

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وحمل فستان هنادي مهنا فى أحدث جلسة تصوير توقيع المصمم المبدع أحمد العقاد، وتمميز الفستان بذيل طويل للغاية مما زاد من فخامة إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية،اعتمدت هنادي مهنا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجاا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير
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