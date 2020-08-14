بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير





وتألقت هنادي مهنا فى الصور بإطلالة أنيقة ومبهرة، حيث ارتدت فستان زفاف باللون الأوف وايت، واتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بالحبات اللامعة التى زادت من جمال الفستان، كما تميز بالظهر المكشوف الذي يتصدر احدث صيحات موضة فساتين زفاف 2020.





اقرأ إيضا ..





وحمل فستان هنادي مهنا فى أحدث جلسة تصوير توقيع المصمم المبدع أحمد العقاد، وتمميز الفستان بذيل طويل للغاية مما زاد من فخامة إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية،اعتمدت هنادي مهنا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجاا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



