بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور

حرص مصفف الشعر هيثم دهب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة للفنانة هنادي مهنى من احدث جلسة تصوير.
تألقت هنادي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح و نسقت معه بلوزة ذات أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.
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وتزينت هنادي بأقراط كبيرة تتتصدر احدث صيحات الموضة، فيما أكملت إطلالتها بساعة يد أنيقة زادت من جاذبية إطلالتها، وانتعلت حذاء أسود أنيقا ذا كعب عال.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنادي مهنى على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضع لها خبير التجميل أحمد الخواجة ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.
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