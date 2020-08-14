موجة كورونا ثانية.. وإسرائيل تسجل 89555 إصابة و651 وفاة



أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 651 حالة.



وأكدت صحة إسرائيل أنه تم تسجيل 1,614 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات إلى 89,555 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 24,183 مصابا.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين الاصابات هناك 371 حالة خطيرة منها 110 أشخاص يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 161 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 64,721 شخصًا للشفاء.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 764 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 23,419 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.



