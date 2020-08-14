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محافظات

حصول محطتى مياه الطود والصعايدة بالأقصر على شهادة TSM الدولية للجودة...صور

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الاقصر حصول محطتى مياه الطود بإدارة الطود ومياه الصعايدة بإدارة شمال الأقصر بالزينية على تجديد الشهادة العالميه للإدارة الفنيه المستدامة TSM التي تم منحها بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الشرب 

وأكد رئيس الشركة أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تسعى الى الحصول على تلك الشهاده لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم مياه نقيه المطلوبه والمعمول بها فى جمهورية مصر العربية. 
 
وقامت لجنة فنيه على مستوى وإدارة فنيه عاليه تلتفتيش على محطة مياه الشرب بالطود المدمجة ومحطة الصعايدة المدمجة لتأهيلم بالتجديد لشهادة TSM  الدولية

وبدأت بالتأكد التام من توافر المتطلبات الخاصة بالادارة الفنية المستدامة و معايير  الصيانة و شروط السلامة والصحة المهنية

 وتشمل هذه المعايير أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية للمياه وخطة العمل للموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم اداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الادارة الفنية المستدامة TSM 

يذكر ان تلك المحطات قد حصل على نفس الشهادة مسبقًا مما يدل على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين فى مجال مياه الشرب. 

 
حصول محطتى مياه الطود والصعايدة بالأقصر على شهادة TSM الدولية للجودة...صور
حصول محطتى مياه الطود والصعايدة بالأقصر على شهادة TSM الدولية للجودة...صور
حصول محطتى مياه الطود والصعايدة بالأقصر على شهادة TSM الدولية للجودة...صور
حصول محطتى مياه الطود والصعايدة بالأقصر على شهادة TSM الدولية للجودة...صور
حصول محطتى مياه الطود والصعايدة بالأقصر على شهادة TSM الدولية للجودة...صور
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