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رياضة

الدوري السعودي.. الشباب يسعى لمواصلة صحوته أمام الفيحاء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:21 ص
الشباب السعودي
الشباب السعودي
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محمد السعيد
يحل فريق الشباب ضيفا على نظيره الفيحاء اليوم، الجمعة، في الثامنة وعشر دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري السعودي

ويسعى الشباب لمواصلة صحوته في الدوري بتحقيق الفوز على مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في إنهاء المسابقة في مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا.

وخاض الشباب مباراتين منذ استئناف مسابقة الدوري السعودي مطلع الشهر الحالي، حيث فاز على العدالة برباعية نظيفة، وتفوق على الاتفاق بهدف نظيف.

في المقابل يطمح فريق الفيحاء في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب، للابتعاد خطوة عن شبح الهبوط.

ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الـ 14 بـ 22 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الفتح مع أبها، الرائد مع الحزم، الاتحاد مع الاتفاق.


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