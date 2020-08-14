قبل المباراة بساعات.. هاشتاج برشلونة ميونخ يتصدر تويتر

#برشلونة_ميونخ ، وجاء ذلك قبل مباراة القمة التى تجمع بين برشلزنة وبايرن ميونخ بساعات .





وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :

#برشلونة_ميونخ

#برشلونه We are coming









#برشلونة_ميونخ #برشلونة_البايرن

King of expectations.









#برشلونة_ميونخ #برشلونة

إن شاء الله يتأهل برشلونه ونجلد بايرن









#برشلونة_ميونخ

أيُدركني خوفٌ وانت ذخيرتي !

ويُعيقني صعبٌ وأنت سلاحي ؟

أعيروني بعض الخوف ، لقد ارهقتني الشجاعة









#برشلونة_ميونخ

ميسي لدينا لا خوف علينا

#فيسكا_برسا





#برشلونة_ميونخ

جمهور البرسا الكرام

اسعد الله صباحكم بكل خير

ان شاء الله نفرح سويا بفوز #برشلونة









فيما يواجه فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ، اليوم، الجمعة في تمام التاسعة مساء، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بدةري أبطال أوروبا، ومصالحة جماهير الفريق الغاضبة بعد خسارة السوبر الإسباني وكأس الملك والليجا هذا الموسم.





في المقابل يطمح بايرن ميونخ في مواصلة المميز، بخطف الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي.



