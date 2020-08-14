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رياضة

بايرن ميونخ ضد برشلونة.. تاريخ مواجهات ميسي أمام البافاري

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:16 ص
ميسي وبايرن ميونخ
ميسي وبايرن ميونخ
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عبدالله هشام
يستضيف ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة مباراة برشلونة الاسباني أمام فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور ال8 من بطولة دورى ابطال اوروبا . 

ونعرض لكم تاريخ مواجهات ميسي أمام بايرن ميونخ قبل موقعة دوري الابطال اليوم : 

اول لقاء رسمي جمع ميسي وبايرن ميونخ كان في بطولة دوري أبطال أوروبا في ذهاب دور ربع النهائي عام 2009 ونجح الفريق الكتالوني في الفوز علي الماكينات الألمانية بنتيجة أربعة أهداف دون رد كان لميسي النصيب الأكبر حيث سجل هدفين وهنري وايتو هدف لكل منهما . 

وفي مباراة العودة تعادل الفريقين علي ملعب اليانز أرينا بهدف لكل منهما . 

وواجه ميسي بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2013 علي ملعب اليانز ارينا وخسر بنتيجة اربعة اهداف دون رد ، وفي مباراة الاياب حقق البافاري الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف ليكون المجموع سبعة أهداف .

في نصف نهائي بطولة الأبطال لعام 2015 حقق برشلونة الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وسجل ميسي هدفين ونيمار هدف وفي لقاء الاياب خسر برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ليكون مجموع المباراتين 5-3 لصالح برشلونة 

ميسي نجح في تسجيل أربعة أهداف في شباك بايرن ميونخ خلال 6 مواجهات في بطولة دوري ابطال اوروبا .
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