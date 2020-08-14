AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:52 ص
بث مباشر.. خطبة الجمعة
بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم
Advertisements
محمود ضاحي
ينشر موقع صدى البلد، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.

ورفع أذان الجمعة، المنشد الديني، مصطفى عاطف، ويلقى الخطبة الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف على إقامة الجمعة بذات الضوابط في الأسابيع الماضية مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

ويلقي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف  خطبة الجمعة من  مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف  ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال ، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .

وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

لمشاهدة الخطبة اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: مفهوم الوفاء للوطن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السلطان حسن

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

"الأوقاف": فضائل العشر الأول من ذي الحجة موضوع خطبة الجمعة القادمة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.. فيديو

بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

ترشيحاتنا

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين على الأسعار القديمة

موعد جنازة سمير الإسكندراني

الوفاة بفيروس كورونا تتوقف على لون البشرة والجنسية.. تفاصيل

آمن ومطابق للمواصفات..الحكومة: لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق

3 فضائل عظيمة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أفضل أدعية يوم الجمعة.. اغتنمها

AdvertisementS

رغم تراجع معدلات الإصابة..الحكومة: استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولا صحة لتوقفها

بعد تسريب عقد الزواج .. تعرف على فارق العمر بين هيفاء وهبى ومحمد وزيرى

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين على الأسعار القديمة

وزير التعليم يعلق على تغيير قيادات وزارته بشكل مفاجئ: نجدد الدماء وهذا شأن داخلي

الأغذية العالمي: مشروعات لدعم المزارعين فى 60 قرية بخمس محافظات مصرية

نشرة الفن| وفاة الفنان سمير الإسكندراني وأول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. النواب يناقش عقوبات التنمر

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي وطلب الرحيل الى بيراميدز.. سيدهشك

ماذا يحدث اذا تناولت الشاي بالليمون يوميا

الحكومة تنفي تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ4 أيام أسبوعيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة أنيقة.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها