بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

ينشر موقع صدى البلد، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.





ورفع أذان الجمعة، المنشد الديني، مصطفى عاطف، ويلقى الخطبة الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف.





وأكدت وزارة الأوقاف على إقامة الجمعة بذات الضوابط في الأسابيع الماضية مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.





ويلقي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.





وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال ، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .





وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .





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