جنبلاط: الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات مناورة انتخابية لصالح ترامب



كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني "وليد جنبلاط " اليوم الجمعة عبر "تويتر" أنه "منذ انشاء دولة اسرائيل على ارض فلسطين العربية وموجات الاستيطان اليهودي ومصادرة الاراضي والتهجير لا تتوقف".



وتابع "اما الاتفاق الخليجي الاسرائيلي برعاية امريكية ليس الا مناورة انتخابية لصالح ترامب".



وأضاف جنبلاط أنه في 22 إبريل 2019 واثناء لقائي مع بومبيو طلبت ايصال كتاب Americans in Paris للصهر العزيز".



وأضاف جنبلاط: "ان الاحتلال الاسرائيلي للجولان والقدس هو مثل احتلال النازيين لباريس وفرنسا فعلى امل ان يدرك العرب خطورة الوضع قبل فوات الاوان وضياع كل فلسطين".

