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أخبار البلد

معدل تشغيل مرتفع.. مطار القاهرة يسير 163 رحلة جوية لنقل 19 ألف راكب اليوم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:42 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 81 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 الف راكب ، كما يغادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها  8173 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول ، حيث تستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ 24 ساعة حوالي 19 الف راكب علي متن 163 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ  جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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