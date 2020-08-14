سكودا تكشف عن سيارتها الجديدة العائلية.. فيديو

كشفت شركة سكودا مؤخرا عن مقطع فيديو لسيارتها الجديد ، ومن المتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة مثل سيارات kodiaq



ووفقا لما أكدته سكودا فإن السيارة الجديدة ستطلق بعدة نماذج ، النموذج الاساسي والذي سيزود بمحركات كهربائية بعزم 148 حصان .



واكدت سكودا ان السيارة الجديدة سيتم إصدرها بعدة نماذج ، النموذد الأساسي وهو مزود بمحركات كهربائية بعزم 148 حصان ، بالإضافة إلى البطاريات فهي تكفي لقطع مسافة 340 كلم / بالشحنة الواحدة وتسمي Enyaq IV .



أما النموذج الثاني ، ستحصل على محرك كهربائي بعزم 178 حصان أيضا ، لكن بطاريتها ستكفي لقطع مسافة 390 كم / بالشحنة الواحدة ، وسيحصل على محرك كهربائي بعزم 200 حصان، وسيزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.



كما ان تصميم قمرة قيادة هذه السيارة ستخلو من ناقل الحركة التقلديدية ، وتم استبداله بازرار خاصة عبى الاغلب ، وتبين أن واجهة القيادة ستزود بشاشة كبيرة مثبته في منتصفها .، بالإضافة إلى شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات إلكترونية .





