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سيارات

سكودا تكشف عن سيارتها الجديدة العائلية.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة سكودا مؤخرا  عن مقطع فيديو لسيارتها الجديد ، ومن المتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة مثل سيارات kodiaq

ووفقا لما أكدته سكودا فإن السيارة الجديدة ستطلق بعدة نماذج ، النموذج الاساسي والذي سيزود بمحركات كهربائية بعزم 148 حصان .

واكدت سكودا ان السيارة الجديدة سيتم إصدرها بعدة نماذج ، النموذد الأساسي وهو مزود بمحركات كهربائية بعزم 148 حصان ، بالإضافة إلى البطاريات فهي تكفي لقطع مسافة 340 كلم / بالشحنة الواحدة وتسمي Enyaq IV .

أما النموذج الثاني ، ستحصل على محرك كهربائي بعزم 178 حصان أيضا ، لكن بطاريتها ستكفي لقطع مسافة  390 كم / بالشحنة الواحدة ، وسيحصل على محرك كهربائي بعزم 200 حصان، وسيزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

كما ان  تصميم قمرة قيادة هذه السيارة ستخلو من ناقل الحركة التقلديدية ، وتم استبداله بازرار خاصة عبى الاغلب ، وتبين أن واجهة القيادة ستزود بشاشة كبيرة مثبته في منتصفها .، بالإضافة إلى شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات إلكترونية .


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