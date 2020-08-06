سكودا تكشف الموديل الجديد «أوكتافيا سكاوت 2021»

كشفت سكودا عن طرازها الجديد أوكتافيا سكاوت موديل 2021 للطرق الوعرة ذات التصفيح السفلي، وزيادة الأرتفاع عن الأرض وزودت سكودا سياراتها بعجلات يراجا القياسية مقاس 18 بوصة، وعجلات مانلسلو مقاس 19 بوصة اختياري.





كما أن السيارة زودت بمجموعة أخرى من المحركات منها الجيل الجديد وهو محرك IEVO TD بسعة 2000 سيس بقوة 200 حصان 400 نيونن متر من عزم دوران ومحرك ديزل تيربو .





كما أن محركات البنزين التوربينية TSI تصل سعتها إلى 2000 سي سي بقوة 150 حصان ، ومحركا TSI بقوة 190 حصان سعو 2000 سي سي يتصلان بناقل حركة و نظام دفع رباعي قياسي.

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يذكر ان أعلن الموقع الرسمي لسكودا في مصر عن طرح سكودا كاميك skoda kamiq الجديدة التي تعتبر ثالث السيارات المتعددة الاستخدامات SUV من عائلة سكودا في مصر بعد طرح الشركة طرازي سكودا كودياك وسكودا كاروك في الفترة الأخيرة في مصر.





وتأتي السيارة سكودا كاميك skoda kamiq بمحرك سعة 1600 سي سي يوفر للسيارة قوة تبلغ 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر.