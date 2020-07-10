استقالة رئيس سكودا من منصبه

أعلن بيرنهارد ماير، الرئيس التنفيذي لشركة سكودا التشيكية للسيارات، تقديم استقالته ، من منصبه بعد مضي نحو 5 أعوام قضاها على رأس مجلس إدارة الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية.





وأفادت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ ، بأن شركة سكودا في مدينة ملادا بوليسلاف شمالي التشيك، أعلنت أن عقد ماير ينتهي في الحادي والثلاثين من يوليو الجاري.





وقد ترأس ماير شركة سكودا منذ نوفمبر 2015، وكان قبل ذلك يتولى منصب مدير التسويق في شركة بورشه للسيارات الرياضية المملوكة أيضا لمجموعة فولكس فاجن. وقد بدأ ماير العمل بمجال صناعة السيارات من القاع حيث بدأ كميكانيكى بسيط.





وأوضحت الشركة أنه خلال سنوات رئاسة ماير لسكودا أنتجت الشركة، موديلات جديدة مثل السيارتين الرياضيتين كاميك وكودياك، كما أنها عدلت الموديل الناجح أوكتافيا.





وكان إنتاج مصانع سكودا في التشيك وصل إلى رقم قياسي في العام الماضي بلغ 910 ألف سيارة بزيادة بنسبة 25.2% مقارنة بعام 2018.