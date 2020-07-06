تعرف على أول معلومات عن سكودا سوبيرب 2023

أعلنت شركة سكودا لصناعة السيارات عن اول معلومات للسيارة الجديدة كليا ، والتى تعتبر من الجيل الرابع من سكودا وهى سوبيرب 2023 ، والتى على نظام VW المعياري المعياري (MQB) المحدث .

واوضحت شركة سكودا ، انه سيتم بناء سوبيرب 2023 في مصنع سكودا في Kvasiny في جمهورية التشيك في المستقبل ، وانها ستاتى بشكل سيارة سيدان ذات سقف يشبه الكوبيه تبدو أكثر رياضية من ذي قبل .

واكدت سكودا ان المطورون يرغبون أيضًا في إعطاء عربة المستقبل المزيد من الديناميكية دون التضحية بالمساحة ، كما يبدو ان الجزء الأمامي سيكون أكثر جرأة من ذي قبل ، مع الشبك العمودي ذي الشرائح المتداخله .

وتستمد سكودا سوبيرب 2023 قوتها من المحرك الهجين الإضافي بمحرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر وآلة كهربائية إضافية يضخ طاقة 218 حصان وهو تحقيق أعلى نطاقات ممكنة ،. يعتبر البديل المصمم للعمل مع الغاز الطبيعي (CNG) مضبوطًا تمامًا مثل محرك توربيني سعة 2 لتر حديث.

بالاضافة الى محرك مجموعة VW "EA288 evo" في المستقبل مولد بداية الحزام (12 فولت) ، كما يغطي TDI نطاق أداء يتراوح من 136 إلى 204 حصانًا ويعتبر مكونًا مهمًا في سكودا سوبيرب (2023) من أجل الامتثال لقيم حد ثاني أكسيد الكربون الصارمة البالغة 95 جرام / كم المعمول بها بداية من عام 2020 .