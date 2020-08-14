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فن

من إجازته الصيفية.. حمدى الميرغنى ينشر صورة جديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:30 م
حمدى الميرغنى
حمدى الميرغنى
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان حمدى الميرغني صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حمدى الميرغنى فى الصورة من رحلته الصيفية بإطلالة كاجوال .


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يذكر أن احدث أعمال حمدي الميرغني  مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.


المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية

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