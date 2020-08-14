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أخبار العالم

الأمم المتحدة: السلام بين الإمارات وإسرائيل أوقف مخطط ضم أراض فلسطينية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:27 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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سمر صالح
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة ان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية بمثابة مبادرة ثلاثية أوقفت مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وفي سياق متصل نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة جديدة تعليقًا على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل .

وكتب ضاحى خلفان فى تغريدته: "الإمارات ستكون بلدا مرحبا بالفلسطينين وباليهود وبكل بني الانسان.. دون النظر الى جنس او جنسية او دين او لون.. هذا قرار حكومي وشعبي في آن واحد".
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