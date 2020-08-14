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فن

انهيار فاطمة ناعوت وأسرة سمير الإسكندراني بالبكاء في جنازته.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:15 م
فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت
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أحمد إبراهيم - ايهاب أشرف- عمرو سيد- محمد صبحي
أجهشت الكاتبة فاطمة ناعوت، بالبكاء وأسرة الفنان سمير الاسكندرانى، وذلك خلال تشييع جثمانه منذ قليل من أمام مسجد السيدة نفسية. 

وكان انتهت منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل سمير الاسكندرانى والذى رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما. 

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ورصدت عدسة صدى البلد 60 صورة من جنازة الفنان الراحل التى شهدت غياب تام للفنانين ولم يحضر سوى الكاتبة فاطمة ناعوت واخل الفنان الراحل. 

ولد لفنان القدير سمير الإسكندراني في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

ونعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة ببالغ الحزن والآسي الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

وتقدمت النقابة بأحر التعازي لأسرته ولجموع المصريين، داعية الله أن يتغمده بوافر الرحمة والمغفرة، وأن يكون ما قدمه لمصر من إرث فني عظيم، ودعمه للمبادئ والقيم طوال السنوات الماضية، شفيعا له في جنات النعيم.

وقال أمير الغناء العربي هاني شاكر إن الفنان القدير سمير الإسكندراني، أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثًا فنيًا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفنى عشرات الأغانى المميزة، مثل "مين اللى قال" و"ابن مصر"، و"فى حب مصر.   
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