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رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. كورونا يضرب الوداد المغربي.. وتأجيل مباراته أمام الجيش الملكي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:30 م
فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم،تأجيل مباراة الوداد المغربي والجيش الملكي، التي كان من المقرر إقامتها، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري المغربي.

وذكر موقع " le360"، أن قرار التأجيل جاء، بسبب وجود 5 إصابات في صفوف الوداد المغربي.

يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا، على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور المجمعة، بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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