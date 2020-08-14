قبل مواجهة الأهلي.. كورونا يضرب الوداد المغربي.. وتأجيل مباراته أمام الجيش الملكي

يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا، على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور المجمعة، بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد.