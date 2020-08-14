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مرأة

في 5 دقائق.. طريقة تسوية اللحمة للمبتدئين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر طريقة تسوية اللحم من الطرق السهلة لدى النساء ويلعب وقت الطهي ودرجة الحرارة دورًا مهمًا في الخصائص النهائية للحوم، فلالا يغير الطهي بشكل كبير من قيمة البروتين في اللحوم ما لم تستخدم درجة حرارة عالية لفترة طويلة من الزمن، ويكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل القيمة البيولوجية للبروتين بشكل طفيف ، وفقًا لجمعية علوم اللحوم الأمريكية.



وطريقة تسوية اللحمة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لعناء كبير لذلك اليكم طريقة تسوية اللحم في المطبخ بدون تعب :

مكونات تسوية اللحمة

كيلو لحمة
بصلة
حبهان
زيت
ملح
فلفل
ورق لاورا
بهارات لحمة
قرفة
ماء مغلي


طريقة تسوية اللحمة

- في حلة عالنار نحط معلقة الزيت ونشوح اللحمة كويس من كل الجهات ونضيف معاها المستكة والحبهان وورق اللورا وعود القرفة

- نضيف البصلة ونشوحها ونضيف كل التوابل ما عدا الملح ونقلب

- نضيف لتر ماء مغلي ونغطيها ونترك اللحمة تستوي ولو احتاجت مية مغلية تاني تضيف لحد ما تستوي مع اضافة الملح في النهاية.
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