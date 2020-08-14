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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 38 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى تونس والسعودية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:47 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا السبت، 38 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان، اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات "امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيرلين، نيويورك، كوبنهاجن ، بغداد، دبي ، أبو ظبي"، 
بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا أبوظبي ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.

وتسير مصر للطيران أيضا، رحلة استثنائية إلى كل من أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية واحدة إلي كل من  الغردقة والأقصر ، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4000 راكب.

وقررت الحكومة المصري تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.

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