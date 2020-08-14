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فن

وفاة شويكار.. اِعرف رأيها فى إطلاق محمد رمضان على نفسه لقب "نمبر وان"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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محمد نحلة

رحلت الفنانة شويكار عن عمر يناهز 82 عاما وذلك بعد صراع مع المرض حيث اصيبت فى الايام الاخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على اثرها الى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك الى انفجار فى المرارة ادى الى رحيلها. 


وفي أحد لقاءاتها الصحفية تحدثت شويكار عن رأيها فى اطلاق الفنان محمد رمضان على نفسه لقب نمبر وان، وقالت إنه من حقه أن يلقب نفسه كما يشاء فهو ظاهرة، ونوهت أن من يختلف معه فمن الأفضل ألا يتابعه.


وكانت شويكار فى الفترة الاخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت ان تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.


 

وعلى الرغم من ذلك الا ان شويكار لم تعلن اعتزالها خاصة أنها اكدت فى أكثر من لقاء انها تكره كلمة "الإعتزال" وتكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.

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