التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا





المباراة ستقام في التاسعة من مساء اليوم على ستاد دا لوز بمدينة لشبونة البرتغالية في ثالث مباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وننشر التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم





بايرن ميونخ





من المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز





خط الوسط: تياجو ألكانتارا - ليون جروتسكه - توماس مولر





خط الهجوم: سيرجي جنابري - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي





برشلونة





أما برشلونة فمن المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيل مكون من





في حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال





خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز

يلاقي نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، في قمة مباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.