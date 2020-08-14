محافظ المنوفية: تطوير 1000 متر من ترعة شمنديل بقويسنا

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة للمشروع القومي بتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع والإسراع في تنفيذ الأعمال طبقًا لخطة وزارة الري وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية .





وتابع خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، المشروع القومي لتطوير وتبطين ترعة شمنديل، في شارع عبد المحسن الصباحي بقويسنا، بطول 1000 متر.





وأوضح أن تبطين الترع، يتم من خلال وضع ألواح أسمنتية علي جدرانها وقاعها، بدلًا من الطمي الموجود حاليا؛ لأنه يمتلئ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه.





وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية وهندسة ري قويسنا والذي يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلًا لمحاور خطة وزارة الري لما له من فوائد عدة ، منها ضمان وصول المياه في أسرع وقت إلي جانب تحقيق عدالة توزيع المياه وزيادة الانتاجية الزراعية وكذا ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد الشبكة .



