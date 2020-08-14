AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية: تطوير 1000 متر من ترعة شمنديل بقويسنا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد أمين
وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة للمشروع القومي بتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع والإسراع في تنفيذ الأعمال طبقًا لخطة وزارة الري وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية .


وتابع خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، المشروع القومي لتطوير وتبطين ترعة شمنديل، في شارع عبد المحسن الصباحي بقويسنا، بطول 1000 متر. 

وأوضح أن تبطين الترع، يتم من خلال وضع ألواح أسمنتية علي جدرانها وقاعها، بدلًا من الطمي الموجود حاليا؛ لأنه يمتلئ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه.

وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية وهندسة ري قويسنا والذي يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلًا لمحاور خطة وزارة الري لما له من فوائد عدة ، منها ضمان وصول المياه في أسرع وقت إلي جانب تحقيق عدالة توزيع المياه وزيادة الانتاجية الزراعية وكذا ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد الشبكة .

من جهته، أكد المحافظ ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أية معوقات أوعقبات تواجه تنفيذ المشروع ، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدمًا في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات .
محافظ المنوفية: تطوير 1000 متر من ترعة شمنديل بقويسنا
محافظ المنوفية: تطوير 1000 متر من ترعة شمنديل بقويسنا
محافظ المنوفية: تطوير 1000 متر من ترعة شمنديل بقويسنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقلة حضارية.. وزير الري: طرح ٢٠٠ عملية لتأهيل وتبطين الترع فى ١٧ محافظة

وزيرا الري والصناعة يبحثان آليات لوضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث

نتأكد من الجودة والنوعية.. وزير الري: أنا بشرب من الحنفية

محافظ بني سويف يتفقد مشروع تبطين ترع مركز ببا

وزيرا الري والتنمية المحلية يبحثان مشروع تأهيل وتبطين وتغطية الترع والمصارف

بنهاية 2022.. شعراوي: تنفيذ 34 مشروعا لتأهيل وتبطين وتغطية الترع والمصارف بسوهاج و39 فى قنا

ترشيحاتنا

القتيلة تكبره بـ40 عاما.. شاب سوداني وراء قتل مسنة العجوزة بسبب علاقة جنسية

بريطانيا تطلب 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا التجريبية.. تفاصيل

عقوبة كهربا تعمق جراح الأهلي.. الفيفا يحكم بـ 33 مليون جنيه لـ الزمالك..اللاعب يطعن.. ومرتضى منصور يتوعد

أوروبا تتعاقد مع أسترازينيكا على شراء 400 مليون جرعة لقاح كورونا

هالة صدقي تنعى شويكار: نامت الجميله في هدوء

النيابة العامة تأمر بحبس مالك المعدية الغارقة بـ البحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو ومر.. اكتشاف سر جديد للتفرقة بين 4 نكهات في وقت واحد

بالجلد البني القصير.. روجينا تتألق بإطلالة على أحدث صيحات الموضة

أغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5