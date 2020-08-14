حكمها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.. أحمد باشا يفتح النار على جماعة الإخوان.. فيديو

شن الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنهم لا يريدون الخير لأحد.





وأضاف باشا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن عام حكم الإخوان لمصر هو أسوأ عام في تاريخ مصر الحديث، متابعا أن جماعة حاولت اختطاف الوطن والشعب وقف لها بكل قوة وتضامن الجيش مع مطالب ملايين المصريين.





وتابع رئيس تحرير روزاليوسف، أن الشعب كان لديه وعي حقيقي من الإخوان وتلاحم فيما بينه في سبيل إسقاط حكم جماعة فاشلة، مستدركا أن فترة حكمهم كانت فترة صعبة وعان الشعب المصري الأمرين وانقطاع الكهرباء وعنف وخوف للشعب المصري من الإخوان.





وتابع الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، أن الدولة المصرية كانت في طريقها للزوال وحرب أهلية حقيقة في عام حكم جماعة الإخوان لمصر، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية تروج للشائعات بعد فشلها في نشر الإرهاب.