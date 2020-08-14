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رياضة

اللقطات الأولى لـ استاد الأهلي قبل أول مباراة رسمية عليه أمام الإنتاج الحربي.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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محمد سمير
يحل فريق الإنتاج الحربي ضيفا على نظيره الاهلي، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب السلام "استاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

والتقطت عدسة "صدى البلد"، اللقطات الاولى لاستاد الاهلى، قبل اول مباراة رسمية عليه امام الانتاج الحربي، الذي يمتلك حق اللعب في استاد السلام هو الاخر . 

وحصل النادي الأهلي على حق انتفاع استاد السلام، وتحويله إلى استاد الأهلي؛ بموجب الاتفاق مع شركة "استادات"، وتم إعلان ذلك بشكل رسمي من خلال احتفالية لنادي القرن. 

ويسعي الأهلي بقيادة فايلر لتحقيق الفوز علي ملعبه وطمأنة الجماهير قبل مباراته أمام فريق الوداد المغربي في بطولة دورى أبطال أفريقيا، مع تعزيز صدارته لجدول الترتيب. 

على جانب آخر، يدخل فريق الإنتاج الحربي، المباراة، بهدف تحقيق افضل نتيجة إيجابية أمام الأهلي، وتحسين مركزه في جدول ترتيب المسابقة. 

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة بينما جاء فريق الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
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