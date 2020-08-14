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رياضة

وادي دجلة يحرز هدف التقدم في حرس الحدود.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أحرز أحمد سعيد نجم فريق وادي دجلة، الهدف الاول للفريق، في مرمى حرس الحدود، خلال المباراة المقامه حاليا، ضمن منافسات الجوله التاسعه عشر من بطولة الدوري المصري

وجاء هدف التقدم ، من ضربه جزاء سددها أحمد سعيد في الدقيقه 24 من عمر المباراة، المقامة  على استاد بتروسبورت، حيث قرر الحكم فرض ضربه الجزاء؛ عقب تقدم احد لاعبي الفريق لها وتمت عرقلته. 

ويسعى فريق وادي دجلة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من شبح الهبوط.

في المقابل يطمح حرس الحدود في خطف الثلاث نقاط من وادي دجلة للدخول في منطقة وسط الجدول.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد بـ 19 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 15 نقطة.
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