ارتفاع ضحايا حوادث الغرق بشواطئ الإسكندرية اليوم إلى 8 أشخاص

لقي شاب مصرعه غرقا بإحدى قرى الساحل الشمالى بالكيلو 42، والتي تتبع إداريا مدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك أثناء نزوله لمياه البحر، حيث جرفته الأمواج، بعيدا وتمكن الغواصون انتشال الجثمان، ونقله لمشرحة الإسعاف.





وقد تلقى قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية بلاغا يفيد بغرق شاب أثناء السباحة فى أحد القرى السياحية بالكيلو 42 أثناء نزوله مع شقيقه الذى صارع الأمواج وبمساعدة أحد الغواصين تم انتشاله من المياه، بينما جرفت الأمواج شقيقة وتم انتشال الجثمان. اقرأ أيضا:





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وفي سياق، متصل، انتشلت منذ قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية،جثمان شاب غرق فجر اليوم في مياه شاطئ شهرزاد بالعجمي، عقب نزوله مياه البحر مخالفين قرارات غلق الشواطئ وعدم السماح بالنزول لمياه البحر.





وقد تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بغرق شاب عقب نزوله مياه البحر بشاطئ شهر زاد في الساعة الخامسة فجر اليوم.





وعلى الفور، توجهت قوة من قسم الدخيلة وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثث، وتمكنوا منذ قليل من انتشاله، وتبين أن الجثه لشخص يدعي رضا مجاهد عبدالعزيز ٣٢ عام من محافظة الشرقية مركز منيا القمح.





وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقله الجثة لمشرحة كوم الدكة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان .







وقد شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم غرق ٦ أشخاص، من بينهم ٣ بإحدى قرى الساحل الشمالى بالكيلو 47، وغرق 3 شباب أثناء السباحة بشاطئ الهانوفيل، ليرتفع بذلك ضحايا حوادث الغرق بالإسكندرية خلال آخر شهرين إلى حوالي ٤٠ شخصا.