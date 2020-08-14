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محافظات

فى حملة مكبرة.. تحرير 208 محاضر ضد مخابز وضبط مخالفات تموينية بالإسكندرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:29 م
حملة على مخابز الاسكندرية
حملة على مخابز الاسكندرية
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، حملة تموينية مكبرة على الاسواق والمخابز بجميع إدارات المحافظة لضبط المخالفات والأسواق بنطاق المحافظة. 


وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملة التي تم شنها اليوم الجمعة أسفرت الحملة عن تحرير ٢٠٨ محاضر من بينها ٩٥ محضرا ضد مخابز مخالفة. 


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وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإدارة مخبز دون ترخيص. 


كما أسفرت عن تحرير ١١٣ محضرا ضد مخالفات تموينية متنوعة منها عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية وإدارة محطة تموين بدون ترخيص وبيع منتجات بسعر أزيد من السعر الرسمي. 


وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام. 


يأتي هذا بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

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