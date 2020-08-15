إعلان نتيجة اختبارات القبول بأول مدرسة متخصصة في صناعة المجوهرات.. اليوم













تعلن مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية اليوم السبت 15 اغسطس 2020 ، نتيجة اختبارات القدرات الخاصة بالطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021





وقد أجرى الطلبة اختبارات القدرات المبدئية على عدة مجموعات لتحقيق التباعد الاجتماعي، ولارتفاع عدد المتقدمين من الطلاب الذي بلغ ثلاثة آلاف طالب وطالبة.





وقد أجريت اختبارات القدرات تحت إشراف الدكتور خالد حسن استشاري تطوير الأعمال ، و لجنة متخصصة من أجل انتقاء المتقدمين طبقًا للشروط ، وبحضور وفد من مندوبي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





و تم مناقشة خطة التدريس والورش العملية معهم في سبيل تحقيق المنفعة للطلاب بما يضمن سلامتهم وسلامة الجميع.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ، شروط القبول بـ مدرسة ايجبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020/2021 ، والتي تعد أول مدرسة تطبيقية بمصر متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بالشراكة مع شركة "إيجيبت جولد".









وتتمثل الشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم فيما يلي :









- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 والحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو 240 درجة كحد أدنى.





-أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.





- أن يكون الطالب لائقا طبيا.









- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.





- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.





- يفضل ان يكون من أبناء المحافظة التي تقع بها ممدرسة التكنولوجيا التطبيقية.









أما عن المستندات المطلوبة للتقديم فيما يلي :





- صورة استمارة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.





- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.





- صورة شهادة الميلاد.





- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.





- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.





- طلب التحاق بالمدرسة.





- صورة بطاقة ولي أمر الطالب.





- حافظة مستندات.





وعن تفاصيل هذه المدرسة، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (الحلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي.





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وقال الدكتور محمد مجاهد إن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية تعمل بنظام ثلاث سنوات، وهي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.





وأضاف أن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.



