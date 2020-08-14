إسبانيا ترحب بـ معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

رحبت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.





وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل يجب أن تعطي دفعة نحو استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وعدم التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي.





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من جهته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بالقرار "الشجاع".





وأثنى "ماكرون"، في تغريدة على "تويتر" على القرار الشجاع لدولة الإمارات، معربا عن أمله في أن يساهم الاتفاق في إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.





يأتي ذلك بعد أن توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، عصر أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".



