التضامن تبدأ صرف المرحلة الأولى لمساعدات برنامج كرامة.. اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف تكافل وكرامة على مرحلتين ، حيث تبدأ إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة ستكون اليوم ،وغدا علي أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من بعد غد الإثنين وما بعده.





وأكدت ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكدت القباج أن اليوم السبت تبدأ المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم علي مدار يومي السبت والأحد ١٥ و١٦ أغسطس.





وأضافت القباج أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم ٢ مليون مستفيد اعتبارًا من الاثنين المقبل وما بعده بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال ٤الاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.