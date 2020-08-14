رد فعل غير متوقع من عزيز الشافعي على أزمتي رمضان صبحي وكهربا مع الأهلي

علق الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعى ، على الأزمة المثارة بشأن انتقال اللاعب الدولي رمضان صبحي لنادي بيراميدز وترك النادي الأهلي.





وتطرق الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، في برنامج المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة "Ten"، لحديث الساعة، والذي يتعلق بانتقال اللاعب الدولي رمضان صبحي لنادي بيراميدز، قائلا :"ما يحدث من تبادل في الأحاديث بين جماهير ناديي الأهلى والزمالك بخصوص قضية انتقال اللاعب رمضان صبحي لفريق براميدز، والعقوبة الموقعة من الفيفا على اللاعب محمود كهربا، هو أمر طبيعى لأى جماهير لفرق متنافسة".





وأوضح الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، أن ذلك أمر طبيعي؛ خاصة إذا كان الناديان كبيرين، فى حجم الأهلى والزمالك.