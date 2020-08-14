أنباء عن وضع وزير الدفاع الإثيوبي ليما ميجريسا قيد الاقامة الجبرية

قالت وسائل إعلام إثيوبية محلية إن السلطات الإثيوبية وضعت وزير الدفاع الإثيوبي، ليما ميجرسا، الحليف المقرب من رئيس الوزراء، آبي أحمد، قيد الإقامة الجبرية بمنزله قبالة شارع بولي بوسط العاصمة الاثيوبية، لسلامته الشخصية.





ونقلت صحيفة (أديس استاندر) المحلية أن الأجهزة الأمنية منعت بعض مساعدي وزير الدفاع ، بمن فيهم سكرتيرته ، من الوصول إلى مكتبه ، والذي تم تفتيشه لاحقًا من قبل أفراد من قوات الشرطة الاتحادية. بحسب ما ذكر موقع اجودا السوداني.





وكان حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا قد علقت عضوية وزير الدفاع ليما ميجرسا باللجنة المركزية للحزب، وقال بيان نقله التلفزيون الرسمي عن الحزب الحاكم في ختام اجتماع استمر ليومين بحضور رئيس الحزب رئيس الوزراء آبي أحمد، وكبار قياداته، إن الاجتماع التقييمي لحزب الازدهار، مكتب إقليم أوروميا، قرر تعليق عضوية وزير الدفاع وعضوين تنفذيين آخرين، وهما طيبة حسن، والدكتور ميليسا مضغا، بعد إجراء أداء تقييم العمل للأعضاء التنفيذيين للحزب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم "لم يقوموا بمسئولياتهم على الوجه المطلوب".



