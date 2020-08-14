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الكلب طاهر أم نجس؟.. دار الإفتاء: طاهر طبقا للمذهب المالكى الذي نتبعه.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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أسامة علي
رد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على تساؤل "هل الكلب نجس أم طاهر؟".


وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى، أن هناك اختلافا في الرأي بين العلماء، حيث أن الجمهور يعتقد بنجاسة الكلب،  ولكن مذهب المالكية يقولون الكلب طاهر، وكل شئ فيه طاهر، معقبا: ينطلق المالكية فى هذا الشأن من منطق كل حيوان حي طاهر.

وتابع مفتي الديار المصرية: نتبنى مذهب المالكية هنا فى دار الإفتاء ونفتي في هذه المسألة بناء عليه".

وأضاف مفتى الديار المصرية: قد يأتى نهى من القرآن الكريم بعدم الأكل من حيوان مثل الخنزير، وهو أمر شرعي تعبدي.
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