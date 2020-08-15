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أخبار البلد

اليوم.. انتهاء دفع جدية التصالح مع مخالفات البناء للطلبات السابقة

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:21 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تنتهي المدة التي حددتها الحكومة لدفع مبلغ جدية التصالح على مخالفات المباني للطلبات المتقدمة سابقا من المواطنين اليوم، السبت، وتم تقديم 611 ألف طلب، في الفترة من 14 يوليو حتى 11 أغسطس وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح من إجمالي قيمة المخالفة. 

بينما تنتهى فترة التصالح مع مخالفات البناء ودفع جدية التصالح للعقارات المخالفة في 30 سبتمبر المقبل طبقا لقانون التصالح على مخالفات البناء ولائحتة التنفيذية.
 
وقامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بتقديم تسهيلات امام المواطنين لسرعة التقدم لطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المحددة، ومن هذه التسهيلات فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، و تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء.

وكان قد دعا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات، قبل انتهاء المدة المحددة للتصالح.

وشدد الوزير على تذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

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