أولى ضحايا فضيحة لشبونة.. برشلونة يقرر طرد أبيدال من منصبه





وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، أن إدارة برشلونة قررت طرد أبيدال من النادي بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ".





وفشل فريق برشلونة فشل في حصد أي لقب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

يذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

استقر مجلس إدارة نادي برشلونة على إقالة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.