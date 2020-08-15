الأوقاف توضح حقيقة عودة صلاة الجمعة الأسبوع المقبل

في كل أسبوع وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة يتساءل الجميع هل ستعود صلاة الجمعة الى طبيعتها الأسبوع المقبل وينتشر الحديث عن اقتراب عودتها وفتح المساجد أمام المصلين ؟ ، الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف الى إصدار بيان للرد على حقيقة ذلك .

وأعلنت وزارة الأوقاف انتهاءها من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه بإذن الله تعالى ، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.