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ديني

الأوقاف توضح حقيقة عودة صلاة الجمعة الأسبوع المقبل

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:21 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

في كل أسبوع وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة يتساءل الجميع هل ستعود صلاة الجمعة  الى طبيعتها الأسبوع المقبل وينتشر الحديث عن اقتراب عودتها وفتح المساجد أمام المصلين ؟  ، الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف الى إصدار بيان للرد على حقيقة ذلك . 

وأعلنت وزارة الأوقاف انتهاءها من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه بإذن الله تعالى ، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

كما قررت وزارة الأوقاف نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد النور  بالقاهرة بذات ضوابط نقلها في الأسابيع الماضية وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف والتزام كافة إجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية الوقائية ورفع أذان النوازل وصلاة الجمعة ظهرا بالمنازل والرحال.


وأوضحت الوزارة في وقت سابق أنه تم التشاور مع جميع مديري المديريات لوضع التصور والضوابط الخاصة بصلاة الجمعة وذلك لضمان الحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا. 

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