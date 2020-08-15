حكم الصلاة في مسجد به صور أشخاص.. أزهري يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي مهدي، مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إنه لا يجوز وضع صورا لأشخاص في المساجد لأن المساجد هيئت لعبادة الله وحده.
وأضاف مهدي، في البث المباشر للأزهر الشريف، ردا على سؤال "حكم الصلاة في مكان به صور مرسومة، أنه جرت عادة المسلمين من أهل السنة أن المساجد لا يكون بها إلا ما يدعو إلى ذكر الله.
حكم تعليق الصور في المنزل
حكم تعليق الصور فى المنزل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأوضح شلبي، أن الصور الفوتوغرافيه عبارة عن حبس الظل وتعليقها فى المنازل لا شئ فيه، فلو كانت الصورة ليس بها شئ محرم فلا حرج فى ذلك.