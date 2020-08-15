منتخب اليد خال من الكورونا .. ومعسكر الغردقة ينطلق اليوم.. صور

أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اليد سلبية عينات جميع لاعبي منتخب اليد من وباء الكورونا بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتوكول العلاجي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع مستشفي وادي النيل





وأوضح مؤمن صفا أنه تواصل من د. حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم وأبلغه بسلبية عينات المنتخب والجهاز الفني والإداري ، وقال صفا الحمد لله خطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل بمصر بعد فترة توقف وتجمد تضررنا منها جدا بسبب وباء الكورونا ، والآن نبدأ الخطوة الأولي بمعسكر الغردقة الذي ينطلق اليوم ويستمر حتي نهاية سبتمبر المقبل لمدة ٦ أسابيع .





وأشاد صفا بالبروتوكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال وبحسه الوطني في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضية بمشاركة ٣٢ دولة من دول العالم .





وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد علي الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة حرصا علي سلامة الجميع من الوباء ..